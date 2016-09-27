Dursun Özbek'in hedefi Şampiyonlar Ligi'nde final
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in ekim ayındaki kongreden sonra kendisinden UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak bir kadro kurmasını istediğini söyledi.
Nazifoğlu, GS TV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray'da transferin bitmeyeceğini ve sürprizlerin olabileceğini belirterek, "Belirlediğimiz yerler var. Şu an için açıklamak istemem. 'Vizyonsuz' falan diye yazıyorlar. Başkan, 'ekimdeki kongreden sonra Şampiyonlar Ligi finali için takım kurmaya başla.' dedi. Vizyon her zaman zirvedir." ifadelerini kullandı.
Levent Nazifoğlu, sakatlığı nedeniyle henüz oynamayan Serdar Aziz'in de Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci gibi başarılı olacağını ifade etti. Nazifoğlu, sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fernando Muslera'nın antrenör Claudio Taffarel'in görevinden ayrılmasından dolayı mutsuzluk yaşadığını ancak tecrübeli sporcunun büyük bir profesyonel olduğunu ve sorun çıkaracak bir özelliği taşımadığını kaydetti.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 18:50
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...... SENDE Mİ OSSSSMAAN. SENDE Mİ OSMAAAAAAN. GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ.
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:| Vay babam..
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ali oğuzhan ne derbi kaldırabilir ne şampiyonlar ligini o ancak gucu olmayamn takımlara karşı oynayabilir.pesi yapıldımı hiç oynayamaz
Dursun Özbek'in hedefi Şampiyonlar Ligi'nde final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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