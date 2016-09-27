 Dursun Özbek'in hedefi Şampiyonlar Ligi'nde final – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Dursun Özbek'in hedefi Şampiyonlar Ligi'nde final

    Dursun Özbek'in hedefi Şampiyonlar Ligi'nde final

    Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent , sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in ekim ayındaki kongreden sonra kendisinden Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak bir kadro kurmasını istediğini söyledi.

    , GS TV'ye yaptığı açıklamada, 'da transferin bitmeyeceğini ve sürprizlerin olabileceğini belirterek, "Belirlediğimiz yerler var. Şu an için açıklamak istemem. 'Vizyonsuz' falan diye yazıyorlar. Başkan, 'ekimdeki kongreden sonra Şampiyonlar Ligi finali için takım kurmaya başla.' dedi. Vizyon her zaman zirvedir." ifadelerini kullandı.

    , sakatlığı nedeniyle henüz oynamayan Serdar Aziz'in de Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci gibi başarılı olacağını ifade etti. Nazifoğlu, sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fernando Muslera'nın antrenör Claudio Taffarel'in görevinden ayrılmasından dolayı mutsuzluk yaşadığını ancak tecrübeli sporcunun büyük bir profesyonel olduğunu ve sorun çıkaracak bir özelliği taşımadığını kaydetti.

    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:50
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