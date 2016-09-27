 Dünyanın en hızlı 9. golü – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Dünyanın en hızlı 9. golü

    Dünyanın en hızlı 9. golü

    Bruma, derbide 34 kilometre hıza ulaşarak attığı müthiş golle ‘en hızlı goller’ listesinde Messi ve Robben’i solladı.

    Derbide 'a attığı slalom golle taraftarları mest eden Bruma'nın, pozisyon sırasında Marcelo'nun yanından geçip Fabri ile karşı karşıya kaldığı sırada 34 kilometre hıza ulaştığı açıklanmıştı. Yaklaşık 40 metre topla depar yapan Portekizli yıldızın, dünyanın en hızlı gollerinden birine imza attığı ortaya çıktı. Gareth Bale'in 36.9 km hızla Real Madrid'e attığı golün 1. sırada yer aldığı 'en hızlı goller' listesinde Bruma'nın Vodafone Arena'da kaydettiği gol 9. sıraya yerleşti. Genç yıldız, listede yer alan Lionel Messi, Aubameyang, Griezmann ve Arjen Robben gibi ünlü isimleri geride bıraktı.

    DEVLER TAKİPTE
    Ligde 5 maçta 2 gol 2 asiste ulaşan Bruma'yı Avrupa devlerinin de menajerler aracılığıyla takibe aldığı belirtiliyor. Yönetim, Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için yeni teklif hazırlıyor.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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