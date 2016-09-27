Drogba taraftarın üzerine yürüdü

Galatasaray ve Chelsea'nin efsane forveti Didier Drogba, Montreal Impact'in New York Red Bulls'a 1-0 kaybettiği maçın ardından bir taraftarla tartıştı.

Olay sırasında oldukça öfkelenen Fildişili yıldızı, tribüne doğru çıkmak üzere yöneldiği sırada güvenlik güçleri zorlukla engelleyebildi. Takım arkadaşı Matteo Mancosu da Didier'i tutarak, tartıştığı taraftarlardan özür diledi. Drogba, maçtan sonra olayın nedeni sorulduğunda, "İki tutkulu taraftar, tutkunun boyutunu bir miktar aştılar. Bir parça çizgiyi geçtiler, hepsi bu" cevabını verdi.