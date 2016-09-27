 Drogba taraftarın üzerine yürüdü – Fotomaç – 27 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Drogba taraftarın üzerine yürüdü

    Drogba taraftarın üzerine yürüdü

    ve 'nin efsane forveti Didier Drogba, Montreal Impact'in New York Red Bulls'a 1-0 kaybettiği maçın ardından bir taraftarla tartıştı.

    Olay sırasında oldukça öfkelenen Fildişili yıldızı, tribüne doğru çıkmak üzere yöneldiği sırada güvenlik güçleri zorlukla engelleyebildi. Takım arkadaşı Matteo Mancosu da Didier'i tutarak, tartıştığı taraftarlardan özür diledi. Drogba, maçtan sonra olayın nedeni sorulduğunda, "İki tutkulu taraftar, tutkunun boyutunu bir miktar aştılar. Bir parça çizgiyi geçtiler, hepsi bu" cevabını verdi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Drogba taraftarın üzerine yürüdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.