Çırak değil taktik ustası
F.Bahçe’yi devirip Türkiye Kupası’nı, Beşiktaş’ı yenerek Süper Kupa’yı müzeye getiren Hollandalı; Vodafone’dan da puan çıkartarak ‘taktik zekasını’ kanıtladı.
İKİ KUPAYI DA KAZANDI
Cimbom, şampiyon Beşiktaş karşısında Süper Kupa finaline çıkarken de tüm otoriteler Kartal'ı uzak ara favori gösteriyordu. Riekerink yine taktik ustalığını gösterdi ve Beşiktaş'a bu kez kaybetmedi. Aslan penaltılarla Süper Kupa'yı kazanırken, Hollandalı teknik adam iki ayda 2. kupayı müzeye taşıdı. Galatasaray bu sezona Riekerink'le ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile iyi bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar 5. haftada Beşiktaş ile yeni stadında ilk derbiye çıktı. Kartal'ın evinde Aslan'ı rahatlıkla yeneceğine inananlar yine fazlaydı. Riekerink'in ekibi 2 farkla öne geçtiği maçta galibiyeti kaçıran taraf olurken, Süper Kupa'nın rövanşını da vermedi. Üstelik; Podolski, De Jong gibi aslarından da mahrumdu.
KOLTUĞUNU SAĞLAMA ALDI
Sezon başında 'Kaç ay dayanabilir?' tartışmaları yapılan Jan Olde Riekerink, hem ligde şu ana kadar aldığı sonuçlar hem de Beşiktaş derbisinde ortaya konan başarılı futbolla Galatasaray taraftarının ve camiasının güvenini kazanarak, koltuğunu iyice sağlamlaştırdı. Riekerink'in teknik direktörlük koltuğunda gösterdiği başarı, kendisine güvenen Dursun Özbek yönetimini de rahatlattı.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:27
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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