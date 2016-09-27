 Çırak değil taktik ustası – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Çırak değil taktik ustası

    Çırak değil taktik ustası

    F.Bahçe’yi devirip Kupası’nı, ’ı yenerek Süper Kupa’yı müzeye getiren Hollandalı; Vodafone’dan da puan çıkartarak ‘taktik zekasını’ kanıtladı.

    'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in derbi başarısı konuşuluyor. Geçen yıl sezonun bitimine 9 hafta kala idareten göreve getirilen Hollandalı çalıştırıcı bugüne kadar 4 derbide sarı-kırmızılı takımın başında görev yaptı. Bunların hiç birinde Cimbom favori değildi. Galatasaray 4 derbide sadece geçen yıl 'da Beşiktaş'a tek golle kaybetti. Alt yapı için getirilen Riekerink, usta bir taktisyen olduğunu Türkiye Kupası finalinde 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçında gösterdi. F.Bahçe'nin kadro zenginliği ile favori gösterildiği maçta Hollandalı hoca, sarı-kırmızılı ekibin eleştirilen takım savunmasını toparladı ve rakibine sadece bir net gol pozisyonu vererek, takımına kupayı kazandırdı.

    İKİ KUPAYI DA KAZANDI
    Cimbom, şampiyon karşısında Süper Kupa finaline çıkarken de tüm otoriteler Kartal'ı uzak ara favori gösteriyordu. Riekerink yine taktik ustalığını gösterdi ve Beşiktaş'a bu kez kaybetmedi. Aslan penaltılarla Süper Kupa'yı kazanırken, Hollandalı teknik adam iki ayda 2. kupayı müzeye taşıdı. Galatasaray bu sezona Riekerink'le ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile iyi bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar 5. haftada Beşiktaş ile yeni stadında ilk derbiye çıktı. Kartal'ın evinde Aslan'ı rahatlıkla yeneceğine inananlar yine fazlaydı. Riekerink'in ekibi 2 farkla öne geçtiği maçta galibiyeti kaçıran taraf olurken, Süper Kupa'nın rövanşını da vermedi. Üstelik; Podolski, De Jong gibi aslarından da mahrumdu.

    KOLTUĞUNU SAĞLAMA ALDI
    Sezon başında 'Kaç ay dayanabilir?' tartışmaları yapılan Jan Olde Riekerink, hem ligde şu ana kadar aldığı sonuçlar hem de Beşiktaş derbisinde ortaya konan başarılı futbolla Galatasaray taraftarının ve camiasının güvenini kazanarak, koltuğunu iyice sağlamlaştırdı. Riekerink'in teknik direktörlük koltuğunda gösterdiği başarı, kendisine güvenen Dursun Özbek yönetimini de rahatlattı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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