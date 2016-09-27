Burak’a sahip çıktılar

Geçen hafta 2 gol atan Burak Yılmaz gösterdiği başarılı performansını Shandong Luneng karşısında tekrarlayamadı. Tecrübeli futbolcu, Beijing Guoan'ın 2-1 yenildiği karşılaşmada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sezon görev yaptığı 12 karşılaşmada 8 gol atmayı başaran ve Çinliler'in takdirini kazanan Burak Yılmaz'a Beijing Guoan taraftarları Luneng maçı sonrası moral verdi.