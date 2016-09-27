 Burak’a sahip çıktılar – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Burak’a sahip çıktılar

    Burak’a sahip çıktılar
    Geçen hafta 2 gol atan Burak Yılmaz gösterdiği başarılı performansını Shandong Luneng karşısında tekrarlayamadı. Tecrübeli futbolcu, Beijing Guoan'ın 2-1 yenildiği karşılaşmada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sezon görev yaptığı 12 karşılaşmada 8 gol atmayı başaran ve Çinliler'in takdirini kazanan Burak Yılmaz'a Beijing Guoan taraftarları Luneng maçı sonrası moral verdi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:58
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