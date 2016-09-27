 Bir koltuk bile boş kalmayacak – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Bir koltuk bile boş kalmayacak

    Bir koltuk bile boş kalmayacak
    , pazar günü oynanacak maçının bilet fiyatlarını, "Bir koltuk bile boş kalmayacak" sloganı ile duyurdu ve taraftarlarını 'ya davet etti. 30, 40, 50, 60, 80, 125, 175, 250 TL fiyat biçilen biletlerin yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı ifade edildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:57
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