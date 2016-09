"Beşiktaş beraberliği züğürt tesellisi oldu"

Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Levent Nazifoğlu, Beşiktaş derbisi sonrasında gündemde tartışılan bazı konulara açıklık getirdi. Beşiktaş maçında Galatasaray taraftarının coşkusuna dikkati çeken Nazifoğlu, Sarı-Kırmızılı kulübün gündemindeki konulara şu yorumları yaptı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

"Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sayıca çok fazla olan Beşiktaş taraftarını susturdular. Tam bir derbi oldu. İlk yarı 2-0 galiptik, ikinci yarı da Beşiktaş 2-0'ı yakaladı. Kazanmaya yakındık, beni mazur görsünler ama züğürt tesellisi oldu bizim için. Maçtan sonra dönüşte futbolcular kaybetmiş gibi üzgündü çıt yoktu. Kimse birbiri ile konuşmadı. Bizim için üzücü bir gün oldu. Maç sonu açıklamamda ise futbolcular ve teknik heyete yüklenilmesin diye o açıklamayı yaptım. Ama seyircinin tepkisi beni biraz şaşırttı. Rakibimizin sahasında oynuyoruz ve öncesinde Süper Kupa'yı almışız onlar için çok motive olacakları bir maçtı ama ilk yarıda sahayı onlara dar ettik.



Her maç için herkes ayrı ayrı eleştiri yapıyor ama futbolcu ve teknik kadro bu tür eleştirileri hak etmiyor. Benim hakkımda yazmalarına aldırmıyorum. Önemli olan futbolcularımız. Sevgili taraftarlarımızdan şunu rica ediyorum; bizi her türlü desteklesinlerki biz de kendimizi güçlü görelim. Onların en ufak serzenişi bizi üzüyor. Her şeyi taraftarımız için yapıyoruz. "

Levent Nazifoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in Beşiktaş maçında oyuncu değiştirmekte geç kaldığı yolundaki eleştirilere de şu yanıtı verdi.

"RİEKERİNK DERBİ KAYBETMİYOR"

"Beşiktaş ve Fenerbahçe hocasına yapılmayanlar bizim hocamıza yapılıyor. Bu adam hiçbir derbide yenilmedi. Hata da yapabilir. Şunu değiştiriyor bunu değiştirmiyor diye. Kulübede Messi mi vardı. Riekerink'inde hata yapma lüksü var. O da insan. Önemli sakatlar var. 6 oyuncu eksik sakat olduğu için. Kulübedekiler yetersiz demiyorum. Ama maç sadece oyuncu değişikliği yüzünden berabere bitti demek anlamsız. Tabi ki eleştiri olacak ama Galatasaray bu kadar olumsuz eleştiriyi haketmiyor. Sanki Galatasaray çok kötü durumda. Taraftarımız bu oyuna gelmemeli.

Galatasaray'ı eleştirenler için bazı içimizde olanlar da var. Kasımpaşa'dan Donk'u satın alırken, Kasımpaşa adına pazarlık masasında olan kişi şimdi Galatasaraylı gibi davranıyor bizi eleştiriyor.

Serdar Aziz'i aradığımızı söyleyebilirim. Serdar dönecek ve iyi oynayacak. Herkes görecek. Tolga ve Eren için de bizi eleştiriyorlardı. Şimdi onlar iyi oynuyor, bizimle ilgisi yokmuş gibi davranıyorlar. "

"BAŞKANIMDAN İZİN ALARAK KONUŞUYORUM"

Sarı Kırmızılı yönetici, kendisinin açıklamalarına yönelik eleştiriler için ise başkan Dursun Özbek'in talimatı ile konuştuğuna dikkati çekti ve şu açıklamayı yaptı.

"Başkanımızın verdiği talimatla bu, Galatasaray için sen konuşacaksın diyor. Başkan ve yönetim kurulunun aldığı karar. Her konuşmamdan önce başkanımla konuşuyorum izin alıyorum. Aksi halde başkanıma sormadan konuşamam bile. Futbolun patronu da değilim. Yönetim kurulu adına vitrin durumundayım."

"TEKNİK EKİPTE UYUM SORUNU VAR BUNU HEMEN AŞACAĞIZ"

"Bütün günümü Florya'da futbolcular ve teknik kadro ile geçiriyorum. Riekerink'in 3 Hollandalı yardımcısı ve 2'de bizim arkadaşımız var. Teknik ekipte bir iletişim sorunu var. Bunu da hemen aşacağız. Taffarel'in gitmesiyle bir mutsuzluk yaşadık. Yeni kaleci antrenörümüz var. Muslera ya da başkası sorun çıkaramaz. Muslera çok iyi bir profesyonel. Çok uydurma haber var. Galatasaray ile bu kadar uğraşılan, karıştırılmak istenilen bir sene görmedim. Devamlı uydurma haberler ile Galatasaray karıştırılmak isteniyor.

Bir gazeteci arkadaşı benim kararımla basın toplantısına almıyoruz. Tamamen hocamıza saygısızca soru sordu. Sneijder'in haddine düşmüş mü onbiri yapıp hocaya vermek. Sneijder'in de günahı yok. Ayrıca ona da saldırılmış oluyor. Sneijder'in günahı ne, töhmet altında kalıyor. Başka hocalara sorabiliyorlar mı? Buna izin vermeyeceğiz.

Milli Takım arasında eksiklerimiz düzelmiş olacak. Antalya maçını gündüz oynayacağız eminim ki taraftarımız bizi yalnız bırakmayacak ve statta tek boş koltuk kalmayacak. Seyirci varsa takım var. Seyirci yoksa takımın işi çok zor.

Beşiktaş stadında şunu hissettim akustiği bizim stat kadar iyi değil."

"HAMİT'LE DEVAM EDİYORUZ"

"Hamit ile devamlı konuşuyoruz. Devre arasında gitme durumu oldu. Ben de kalmasını istedim ve kaldı. Şu anda ne ondan ne de bizden ona gitmek ile ilgili bir diyalog olmadı. Bir kez şanssız bir olay yaşadık. Yanlış olduğunu kendisi de kabul etti ve hocasından özür diledi. Hamit sevdiğimiz bir arkadaşımız. İnsanlara bir hatasıyla bakmamalıyız. Yaptıkları çok şey var hepsini değerlendirmek gerek. O da insan, onu da Allah yarattı. "

"BAŞKANIMIZ GELECEK SENE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HAZIRLANIN TALİMATINI ŞİMDİDEN VERDİ"

"Biz de transfer bitmez devre arasında sürprizler yapabiliriz. Dün bir iki saat başkan ile beraber idik. Bunu açıkladığım için bana kızacak ama başkan bana "Sen artık gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım için hazırlık yapmaya başla" dedi.

Açık konuşayım bu kadarını Tolga'dan ben de beklemiyordum Geldi ve istatistikleri alt üst etti. Bazen iyi beklediğiniz futbolcular uyum sorunu yaşıyor ve beklentileri karşılamıyor. Milli Takıma da önemli bir oyuncu kazandırdık. İsviçre Milli Takıma da Eren Derdiyok'u da kazandırdık.

Bazen dünyanın en iyi oyuncusunu alırsınız ve adapte olamaz. Eren Derdiyok'un da bu performansını ben de beklemiyordum. Süper başladı. Daha biz henüz Eren'e göre oynamıyoruz. İleriki haftalarda daha iyi olacak. Tolga ve Eren için bonservis ücreti yüksek görüldü, bu para etmez dendi. Şimdi 10 milyon euro civarında laflar ediliyor. "

"BRUMA'YA RİEKERİNK GÜVEN VERDİ"

"Bruma İspanya'da kuvvetlendi diye bir şey yok. Bruma'ya Riekerink büyük güven verdi. Ayrıca Selçuk ve Sneijder'de büyük destek verdi. Ondan dolayı Bruma rahatladı ve bu iyi oyunu oynamaya başladı. Ünal Aysal döneminde alındı onlar almamış olsaydı bizim Bruma diye bir oyuncumuz olmazdı. Beşiktaş maçında attığı golü dünyada kaç oyuncu atabilir. Bruma'dan emindik, Allah vergisi sürati ve çabukluğu var kalmasını istedik ve bizi yanıltmadı sağ olsun.

Josue'yi Sneijder'e alternatif olarak aldık ama hocamız kanatta değerlendirmek istiyoruz bu da olabilir. Beşiktaş maçında kaçırdığı gol derbi heyecanına bağlıyorum.

Türkiye Kupası'na ilk turlardan başlıyoruz. Kupa şampiyonu olarak bizim de statüye gruplardan başlamamız statü gereği düzenlenmeliydi. Yine hem lig hem kupada son derece iddialıyız.

Selçuk kendisi hakkındaki haberlerden etkilendi. Çok konuştuk etkilenmemesi için çok uğraştık. Ama onda da yılların verdiği yorgunluk var. Senelerdir Milli Takım araları üst üste geldi dinlenemedi. Bizim kaptanımız Galatasaray'a çok önemli artıları olmuş önemli kupalar kazandırmış bir arkadaşımız. Eski formunda olmasa da en önemli oyunculardan biri. Selçuk'un ilk seneki performansı en önemli sorunu. Öyle bir performans gösterdi ki herkes ilk seneki performansını bekliyor. Bu da kolay değil. "

"TERİM-ARDA TARTIŞMASI GALATASARAYLI OLARAK BİZİ ÜZÜYOR"

"Milli Takım'da Fatih Terim ve Arda arasındaki ihtilaf bizi üzüyor. İkisi de Galatasaraylı. Artık TFF yöneticilerinin de araya girip bu konuyu halletmeleri lazım. Bir Galatasaraylı olarak bu durum bizi üzüyor. Futbolcu ve teknik adam tartışıyor ortada idareci yok. Böyle şey olmaz.

Seyircimize şu mesajı vermek istiyorum. Onlarsız biz yokuz. Hata da yapıyor olsak, taraftarımız bizi desteklemeli. En ufak bir şeye tepki koymak doğru değil. Kötü niyetlilerin dolduruşuna gelmemeli taraftarımız. Biz kenetlenmeliyiz. Görecekler, takımımız şu an hazır değil, çok daha üst düzeyde futbol oynayacağız. Seyircimiz kırılgan olmasın bizi desteklesinler. "