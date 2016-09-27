 Ben izin verirdim – Fotomaç – 27 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ben izin verirdim

    Ben izin verirdim

    Dursun Özbek’in, derbi sırasında TT Arena’yı zamanında ’la paylaşmadıkları için sitem eden Fikret Orman’a, “Hataydı. Ben başkan olsaydım, izin verirdim” dediği belirtildi.

    Deplasmana seyirci götürme yasağının kaldırılmasıyla birlikte Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbide tribünlerde yeniden ekilen dostluk tohumları, başkanlar düzeyine de yansıdı. Maçtan önce yönetiminin sarı- kırmızılı yöneticilere verdiği dostluk yemeğinde Dursun Özbek ile Fikret Orman arasında sıcak diyaloglar yaşanmıştı. Fikret Orman'ın o sohbette konuyu Türk Telekom Arena'ya getirdiği ortaya çıktı.

    ÇOK HATALAR YAPILDI
    Beşiktaş Başkanı'nın, Dursun Özbek'e, Vodafone Arena'nın yapımı sırasında geçici olarak maçlarını oynamak istedikleri Türk Telekom Arena Stadı için o dönem yönetiminin izin vermemesinin kendilerini çok üzdüğünü ilettiği bildirildi. Özbek'in, Orman'a bu konuda hak vererek, "Ben başkan olsaydım, stadımızı sizinle paylaşırdık. O zaman çok hatalar yapıldı. Birisi de buydu" yanıtını verdiği ileri sürüldü. Orman'ın Özbek'e bu düşüncesi nedeniyle teşekkür ettiği öğrenildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ben izin verirdim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.