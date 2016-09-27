Ben izin verirdim
Dursun Özbek’in, derbi sırasında TT Arena’yı zamanında Beşiktaş’la paylaşmadıkları için sitem eden Fikret Orman’a, “Hataydı. Ben başkan olsaydım, izin verirdim” dediği belirtildi.
ÇOK HATALAR YAPILDI
Beşiktaş Başkanı'nın, Dursun Özbek'e, Vodafone Arena'nın yapımı sırasında geçici olarak maçlarını oynamak istedikleri Türk Telekom Arena Stadı için o dönem Galatasaray yönetiminin izin vermemesinin kendilerini çok üzdüğünü ilettiği bildirildi. Özbek'in, Orman'a bu konuda hak vererek, "Ben başkan olsaydım, stadımızı sizinle paylaşırdık. O zaman çok hatalar yapıldı. Birisi de buydu" yanıtını verdiği ileri sürüldü. Orman'ın Özbek'e bu düşüncesi nedeniyle teşekkür ettiği öğrenildi.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:28
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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