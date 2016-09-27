 Antalya maçına yetişmek istiyor – Fotomaç – 27 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Antalya maçına yetişmek istiyor

    Antalya maçına yetişmek istiyor
    Sakatlığı geçen Lukas Podolski, maçında ilk onbire olmasa da 18 kişilik kadroya girmeyi hedefliyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Panzer hırslı görüntüsüyle dikkat çekerken, teknik direktör Riekerink'in bu konuda son kararı Lukas'ın idmanlardaki durumuna göre vereceği ifade edildi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya maçına yetişmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.