 Adamsın Albayrak! – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Adamsın Albayrak!

    Adamsın Albayrak!
    Sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, o dönem şubesi sorumlusu olan Abdurahhim Albayrak'ı unutmuyor. İnter'de oynayan Brezilyalı oyuncu, kendisine her zaman destek olan Albayrak'ın - derbisini statta izlerken paylaştığı fotoğrafa, "Adamsın Abdurrahim Albayrak" şeklinde yorum yaptı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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