''Terörü Lanetliyoruz''
Mardin'in Derik ilçesi girişinde teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının; minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 4 askerimizin ve Şırnak-Van karayolunun güvenliğini sağlayan 6 askerimizin şehit olduğu haberlerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Vatanımız ve bayrağımız uğruna canını feda eden askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:46
- Cavanda ile yola devam
Toplam 6
Yorum
ferhat bncede cavanda cok iyi sabri gönderilmelı lınnes cavandanın yedegi
- "Şans değil yetenek"
Toplam 1
Yorum
Eses Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için gururluyuz.
- Katar gibiydi
Toplam 44
Yorum
GS hahahaha dembaba ya futbolu unutmuş yada yanlış bi macı izletmişler ona ben ilk yarıyı izledigimde GS sürekli gol kaçırıyordu ikinci yarı gs 2 0 ın üstüne yatmayı düşününce defans yapmayı becremeyen gs golü yedi panikledi ardındanda 2nciyi yedi dembaba bjkyi övüpgs yi yericem diye bukadar atmasyon yapılmaz :D gs skoru korumanın peşine düşmese 1 2 tane daha atardı bjk ye oda rikerinkin beceriksizliği yada tecrübesizliği dembaba boş konuşmussun
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