''Terörü Lanetliyoruz''

Mardin'in Derik ilçesi girişinde teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının; minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 4 askerimizin ve Şırnak-Van karayolunun güvenliğini sağlayan 6 askerimizin şehit olduğu haberlerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vatanımız ve bayrağımız uğruna canını feda eden askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.



