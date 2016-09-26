 Süper ikili – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Süper ikili

    Süper ikili

    Eren ligin 5. haftasında 5. golünü atarak çıkışını sürdürürken Bruma da attığı müthiş gol ve etkili futbolu ile taraftarların sevgilisi haline geldi.

    'da Eren Derdiyok ve Armindo Bruma, sezona damgalarını vurmaya devam ediyorlar. İki futbolcu, attıkları goller ve futbollarıyla derbide de farkını ortaya koydu. Sezon başında yeni transfer olarak sarı-kırmızılı takıma katılan Eren, takıma hemen uyum sağlarken golleri peş peşe atmaya devam ediyor. Ligin 5. haftasında 5. golüne ulaşan tecrübeli futbolcu, kulüp tarihi ve kariyerinin en iyi başlangıçlardan birisine imza attı. Kasımpaşa'dan 4 milyon euro bedelle transfer edilen 28 yaşındaki golcü, kendisi için harcanan paranın karşılığını sahada attığı gollerle fazlasıyla vereceğini ispatladı.
    İspanya macerasının ardından yeniden Süper Lig'e dönen Bruma da yeni transfer gibi... Bu sezon Süper Lig'de 5 maça çıkan Portekizli, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

    PARASINI ÇIKARACAK
    karşılaşmasında 6 rakip oyuncunun arasından sıyrılarak attığı gol ile Messi'ye benzetilen genç futbolcu, geçen sene 33 maçta ulaştığı (3 gol, 1 asist) istatistikleri şimdiden yakaladı. Daha önce 10 milyon euro'ya alınması eleştirilen Portekizli oyuncu, bu sezon hem büyük aşama kaydettiğini gösterdi hem de parasını çıkarabileceğinin sinyallerini verdi.

    TOLGA BOLT!
    Bu sezon ligin en çok koşan ismi olan Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde de zirveyi bırakmadı. Genç futbolcu, yine sahanın ve Galatasaray'ın en çok koşan ismi olurken onu az bir farkla Selçuk İnan takip etti. Eren Derdiyok ve Wesley Sneijder de ilk 5 arasına adını yazdırmayı başardı. Bu arada Beşiktaş 114.58, Galatasaray ise 112.59 kilometre koşu mesafesi yakaladı.

    HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI EREN
    Bu sezon sarı kırmızılı takımın en yararlı transferleri arasında yer alan Eren Derdiyok'a bir büyük övgü de yönetimin içinden geldi. 5. golünü Beşiktaş'a atan oyuncu için paylaşımda bulunan Ural Aküzüm, "Hava toplarının tartışılmaz hakimi. Cimbom'un çocuğu... Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Eren Derdiyok" yorumu yaptı.

    Maçın en çok koşanları (Km)
    Tolga Ciğerci......................12.05
    Selçuk İnan.........................11.51
    Eren Derdiyok....................10.91
    Wesley Sneijder.................10.8
    Lionel Carole......................10.21

    Savaş ÇORLU
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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