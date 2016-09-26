Süper ikili
Eren ligin 5. haftasında 5. golünü atarak çıkışını sürdürürken Bruma da attığı müthiş gol ve etkili futbolu ile taraftarların sevgilisi haline geldi.
İspanya macerasının ardından yeniden Süper Lig'e dönen Bruma da yeni transfer gibi... Bu sezon Süper Lig'de 5 maça çıkan Portekizli, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
PARASINI ÇIKARACAK
Beşiktaş karşılaşmasında 6 rakip oyuncunun arasından sıyrılarak attığı gol ile Messi'ye benzetilen genç futbolcu, geçen sene 33 maçta ulaştığı (3 gol, 1 asist) istatistikleri şimdiden yakaladı. Daha önce 10 milyon euro'ya alınması eleştirilen Portekizli oyuncu, bu sezon hem büyük aşama kaydettiğini gösterdi hem de parasını çıkarabileceğinin sinyallerini verdi.
TOLGA BOLT!
Bu sezon ligin en çok koşan ismi olan Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde de zirveyi bırakmadı. Genç futbolcu, yine sahanın ve Galatasaray'ın en çok koşan ismi olurken onu az bir farkla Selçuk İnan takip etti. Eren Derdiyok ve Wesley Sneijder de ilk 5 arasına adını yazdırmayı başardı. Bu arada Beşiktaş 114.58, Galatasaray ise 112.59 kilometre koşu mesafesi yakaladı.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI EREN
Bu sezon sarı kırmızılı takımın en yararlı transferleri arasında yer alan Eren Derdiyok'a bir büyük övgü de yönetimin içinden geldi. 5. golünü Beşiktaş'a atan oyuncu için paylaşımda bulunan Ural Aküzüm, "Hava toplarının tartışılmaz hakimi. Cimbom'un çocuğu... Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Eren Derdiyok" yorumu yaptı.
Maçın en çok koşanları (Km)
Tolga Ciğerci......................12.05
Selçuk İnan.........................11.51
Eren Derdiyok....................10.91
Wesley Sneijder.................10.8
Lionel Carole......................10.21
Savaş ÇORLU
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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