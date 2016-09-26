 Sigthorsson’a iğne – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Sigthorsson’a iğne

    Sigthorsson’a iğne
    'dan sakat oyuncularla ilgili açıklama yapıldı. Dünkü idmanda Serdar Aziz'in havuzda koşu programını gerçekleştirdiği, Nigel de Jong'un da kuvvet çalışması yaptığı aktarıldı. Sigthorsson'a ise kuvvet çalışmasının ardından özel iğne tedavisi yapıldığı belirtildi.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:34
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