 Selçuk İnan’dan anlamlı ziyaret – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Selçuk İnan’dan anlamlı ziyaret

    Selçuk İnan’dan anlamlı ziyaret
    Selçuk İnan lösemi tedavisi gören ve en büyük hayali kendisiyle tanışmak olduğunu belirten Onur'un bu isteğini gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, dünkü idmanın ardından uçakla İzmir'e gitti ve Onur ile bir araya geldi
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:32
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