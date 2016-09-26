 Riekerink'ten Sneijder’e uyarı – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Riekerink'ten Sneijder’e uyarı

    Riekerink'ten Sneijder’e uyarı

    Riekerink, derbinin ardından Hollandalı’ya ikazlarda bulundu.

    Derbide oyuncu değişikliğine Sneijder'in müdahalede bulunması farklı yorumlanmıştı. Korner kullanacağı sırada Sabri'nin oyundan çıkmasını istemeyen Hollandalı'nın bu tutumu, "Sneijder değişikliği iptal etti" algısı yaratmıştı. Maçın ardından Sneijder ile bir araya gelen teknik direktör Riekerink, "Kaptansın ve hırslısın ama bu konularda fazla gündeme gelmemeliyiz" dediği öğrenildi.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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