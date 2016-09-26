Podolski uzatmak istiyor
2018’e kadar kontratı bulunan yıldız, ayrılmayı asla düşünmediğini söyledi, “Belki de G.Saray ile sözleşmemi uzatırım” dedi.
Sarı-kırmızılıların panzeri Lukas Podolski, ülkesinde Bild gazetesine röportaj verdi. Alman forvet, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu, ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Podolski, "Galatasaray ile 2018'e kadar sözleşmem var. Hedefim kulübümle şampiyonluk yaşamak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek" ifadesini kullandı.
31 yaşındaki Alman futbolcu, Bundesliga'ya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bir soruyu ise, "Hiçbir olasılığa kapımı kapatmıyorum. Daha önce, Almanya'da sadece Köln için oynayacağımı söyledim ancak bu sadece bana bağlı değil, iki taraf için de uygun şartların oluşması lazım. Belki de Galatasaray ile sözleşmemi uzatırım. Belki 36 yaşına kadar veya daha uzun bir süre oynarım" şeklinde cevapladı.
İSTANBUL'DA GÜVENDEYİM
Podolski, Bild'e verdiği röportajında İstanbul'u mükemmel bulduğunu ve bu kentte kendisini hiçbir zaman güvensiz hissetmediğini belirterek, taraftarların ve Galatasaray Kulübü'nün kendisini sahiplendiğini ifade etti.
HİÇBİR FUTBOLCU 100 MİLYON EURO ETMEZ
Futbolculara yüksek miktarda transfer bedellerinin ödenmesine karşı olduğunu söyleyen Podolski, "60, 80, 100 milyon ve daha fazlası... Bunlar normal değil. Hiçbir oyuncu, bu kadar para verilecek değerde değil" yorumunu yaptı.
1.5 AY SONRA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
13 Ağustos'ta Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa finalinde sakatlanan Podolski, nihayet sahalara dönüyor. Dün idmanlara başlayan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Takımımla birlikte çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki Alman futbolcu, Bundesliga'ya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bir soruyu ise, "Hiçbir olasılığa kapımı kapatmıyorum. Daha önce, Almanya'da sadece Köln için oynayacağımı söyledim ancak bu sadece bana bağlı değil, iki taraf için de uygun şartların oluşması lazım. Belki de Galatasaray ile sözleşmemi uzatırım. Belki 36 yaşına kadar veya daha uzun bir süre oynarım" şeklinde cevapladı.
İSTANBUL'DA GÜVENDEYİM
Podolski, Bild'e verdiği röportajında İstanbul'u mükemmel bulduğunu ve bu kentte kendisini hiçbir zaman güvensiz hissetmediğini belirterek, taraftarların ve Galatasaray Kulübü'nün kendisini sahiplendiğini ifade etti.
HİÇBİR FUTBOLCU 100 MİLYON EURO ETMEZ
Futbolculara yüksek miktarda transfer bedellerinin ödenmesine karşı olduğunu söyleyen Podolski, "60, 80, 100 milyon ve daha fazlası... Bunlar normal değil. Hiçbir oyuncu, bu kadar para verilecek değerde değil" yorumunu yaptı.
1.5 AY SONRA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
13 Ağustos'ta Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa finalinde sakatlanan Podolski, nihayet sahalara dönüyor. Dün idmanlara başlayan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Takımımla birlikte çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:48
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