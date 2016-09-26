 Hazırlıklar başladı – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Hazırlıklar başladı

    Hazırlıklar başladı
    ile 2-2 berabere kalan 'da gözler, Antalya maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, dün hazırlıklarına ara vermeden başladı. Beşiktaş'a karşı ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı çalışmada diğer futbolcular hücum kombinasyonları üzerinde durdu.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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