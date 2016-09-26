G.Saray Khimki'yi uzatmada geçti

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, buradaki son hazırlık maçında Rus temsilcisi Khimki'yi iki uzatma sonunda 85-83 yendi.

Maçın ilk çeyreğinde Khimki, 22-21 üstünlük yakaladı. Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 34-33 geride gittiği karşılaşmanın 3. periyodunda da denge kurmakta zorlandı ve bu periyot yine 49-47 Rus ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Mücadelenin normal süresi 67-67 beraberlikle tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, ilk uzatma bölümü de 79-79 beraberlikle geçilen karşılaşmada ikinci uzatmada rakibini 85-83 mağlup etti.

Rusya'daki hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray Odeabank, AEK ile 28 Eylül Çarşamba günü yapacağı maç için Yunanistan'a geçti.