 G.Saray Khimki'yi uzatmada geçti – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    G.Saray Khimki'yi uzatmada geçti

    G.Saray Khimki'yi uzatmada geçti

    Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Rusya'daki yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, buradaki son hazırlık maçında Rus temsilcisi Khimki'yi iki uzatma sonunda 85-83 yendi.

    Maçın ilk çeyreğinde Khimki, 22-21 üstünlük yakaladı. Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 34-33 geride gittiği karşılaşmanın 3. periyodunda da denge kurmakta zorlandı ve bu periyot yine 49-47 Rus ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Mücadelenin normal süresi 67-67 beraberlikle tamamlandı.

    Sarı-kırmızılılar, ilk uzatma bölümü de 79-79 beraberlikle geçilen karşılaşmada ikinci uzatmada rakibini 85-83 mağlup etti.

    Rusya'daki hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray Odeabank, AEK ile 28 Eylül Çarşamba günü yapacağı maç için Yunanistan'a geçti.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:31
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