G.Saray Khimki'yi uzatmada geçti
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Rusya'daki yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, buradaki son hazırlık maçında Rus temsilcisi Khimki'yi iki uzatma sonunda 85-83 yendi.
Maçın ilk çeyreğinde Khimki, 22-21 üstünlük yakaladı. Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 34-33 geride gittiği karşılaşmanın 3. periyodunda da denge kurmakta zorlandı ve bu periyot yine 49-47 Rus ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Mücadelenin normal süresi 67-67 beraberlikle tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, ilk uzatma bölümü de 79-79 beraberlikle geçilen karşılaşmada ikinci uzatmada rakibini 85-83 mağlup etti.
Rusya'daki hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray Odeabank, AEK ile 28 Eylül Çarşamba günü yapacağı maç için Yunanistan'a geçti.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:31
- Tribünler yine boş
Toplam 10
Yorum
sercan maça taraftarın gelmeme sebeplerinden en büyü 2 hafta önce oynanan bursa macında taraftarın kötü tezahurattan dolayı aldıgı 1 maclık cezadır.
- "Formayı hak eden alır"
Toplam 10
Yorum
aslan61 mehmet ekici cok isteksiz oynuyor form düsüklügü de var baya bir zamandir hep kötü oynuyor insallah düzelir..
- Fenerbahçe'ye İsveçli hakem
Toplam 9
Yorum
FENERİUM GAZİANTEP MACINDA SÜPER OYADIK YALAN YOK AMA GOL ATAMADIK ADVOCAAT ZEVKLİ BİR OYUN KURDU SONUNDA Bİ KAÇ MACA DAHA DA İYİ OLACAĞIZ İNANCIMIZ TAM
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