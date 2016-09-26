 Eleştiri okları üzerinde – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Eleştiri okları üzerinde

    Eleştiri okları üzerinde

    ’ın karşısında ikinci yarıda oyundan düşmesi ve buna rağmen Hollandalı teknik adamın ilk değişiklik hakkını 79. dakikada kullanması tepki çekti.

    karşısında maça iyi başlayan ve 2-0 öne geçen 'ın ikinci yarıda maçı verecek duruma düşmesi eleştiri oklarının teknik direktör Riekerink'e yönelmesine yol açtı. Sarı-kırmızılı ekibin ikinci 45 dakikada sahadan kaybolması ve fizik kondisyonunun yetersiz kalması sezon öncesi hazırlık kampında yeterli çalışılmadığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ayrıca Galatasaraylı oyuncuların sahada dökülmesine karşın Riekerink'in oyuncu değişikliği için 79. dakikaya kadar beklemesi "Oyunu okuyamıyor, eksikleri göremiyor" eleştirilerini doğururken kulübede Semih Kaya'nın durmasına karşın iki golde bireysel hatalar yapan Chedjou'ya 90 dakika sabretmesi de taraftarın tepkisini çekti.

    KULÜBEYİ BIRAKSIN
    Beşiktaş maçı sonrasında sosyal medyada konuşulanların başında Riekerink'in yaptığı hatalar geliyordu. İşte o mesajlardan bazıları:

    -Romantikliğin lüzumu yok. Riekerink dünyanın en iyi yardımcısı olabilir.
    -Riekerink için en iyisi u16 kardeşim.
    -Riekerink oyuncu değişikliğinde zamanlama hatası yapıyor evet ama sonuna kadar arkasında durmalıyız. Oyun anlamında net gelişim var.
    -Riekerink değişikliklere çalış...
    -Evet Riekerink'in eksiği oyunu iyi okuyamaması ve buna bağlı olarak da oyuncu değişikliklerini zamanında yapmaması.
    -Kewell gelse Riekerink'in yardımcısı olsa keşke. Hocayı arada uyaracak kafası basan karakterli bir hocamız daha olur böylece.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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