Eleştiri okları üzerinde
Galatasaray’ın Beşiktaş karşısında ikinci yarıda oyundan düşmesi ve buna rağmen Hollandalı teknik adamın ilk değişiklik hakkını 79. dakikada kullanması tepki çekti.
KULÜBEYİ BIRAKSIN
Beşiktaş maçı sonrasında sosyal medyada konuşulanların başında Riekerink'in yaptığı hatalar geliyordu. İşte o mesajlardan bazıları:
-Romantikliğin lüzumu yok. Riekerink dünyanın en iyi yardımcısı olabilir.
-Riekerink için en iyisi u16 kardeşim.
-Riekerink oyuncu değişikliğinde zamanlama hatası yapıyor evet ama sonuna kadar arkasında durmalıyız. Oyun anlamında net gelişim var.
-Riekerink değişikliklere çalış...
-Evet Riekerink'in eksiği oyunu iyi okuyamaması ve buna bağlı olarak da oyuncu değişikliklerini zamanında yapmaması.
-Kewell gelse Riekerink'in yardımcısı olsa keşke. Hocayı arada uyaracak kafası basan karakterli bir hocamız daha olur böylece.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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