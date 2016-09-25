 Yanımdakini darp ettim!.. – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Yanımdakini darp ettim!..

    Yanımdakini darp ettim!..
    Galatasaraylı eski yönetici Abdürrahim Albayrak, ile 2-2 berabere kaldıkları derbi için "Kalbim gitti geldi" yorumunu yaptı. Albayrak, "Müthiş bir maç oldu. Beşiktaş taraftarını, yöneticilerini tebrik ediyoruz. Bize iyi davrandılar. Son dakikalarda biz de alabilirdik, Beşiktaş da alabilirdi. Son saniyede Quaresma'nın pozisyonunda yanımdaki adamı darp ettim. Neyse ki o da Galatasaraylıydı" yorumunu yaptı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
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