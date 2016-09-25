 Sabri Reyiz’den 3’lü şov – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sabri Reyiz’den 3’lü şov

    Sabri Reyiz’den 3’lü şov
    Maç öncesi Sabri şov vardı. G.Saray ısınmak için sahaya çıkarken, tribünler Sabri'ye 3'lü çektirdi. Sabri'nin tribünleri coşturduğu sırada hoparlörlerden müzik yayını yapılması dikkatlerden kaçmadı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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