 Riekerink’ten yumruk şov – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Riekerink’ten yumruk şov

    Riekerink’ten yumruk şov
    Karşılaşma öncesi tribünleri, Riekerink'e büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılıların Hollandalı teknik adamı da, taraftarlara 3'lü çektirerek ve yumruk şovla karşılık verdi.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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