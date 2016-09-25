 Poldi’den 4 yıldızlı destek – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Poldi’den 4 yıldızlı destek

    Poldi’den 4 yıldızlı destek
    Sakatlığı nedeniyle Almanya'da bulunan Aslan'ın yıldızı Podolski, dün akşam Vodafone Arena'daydı. Alman futbolcu, maç boyunca sarı-kırmızılıların 20 şampiyonluğunu ifade eden 4 yıldızlı şapkayla oturdu.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:54
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