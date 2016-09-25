 Kurtarıcı Muslera! – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Kurtarıcı Muslera!

    Kurtarıcı Muslera!

    Aslan’ın 1 numarası müthiş kurtarışlar yaptı. Uruguaylı, ikinci 45’te tam 4 net pozisyonda kalesinde devleşti.

    Aslan'ın 1 numarası dün yine işbaşındaydı. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Muslera, 2 gol yedi ancak tehlikeli pozisyonlarda rakiplerine geçit vermedi. Özellikle ikinci yarıda 4 net pozisyonda Beşiktaşlı futbolculara izin vermeyen Uruguaylı, G.Saray'ı yenilgiden kurtardı. Muslera, 57'de Talisca'nın volesinde, 59'da da Atiba ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda devleşti. Tecrübeli kaleci, 82'de Talisca'nın köşeye giden, 90+4'te de Quaresma'nın şutunda başarılı kurtarışlar yaptı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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