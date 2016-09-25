 İnanılmaz! Döner bıçağını sırtına koydu – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    İnanılmaz! Döner bıçağını sırtına koydu

    İnanılmaz! Döner bıçağını sırtına koydu
    Üç büyükler arasında deplasman yasağının kalkması sevinç yaratırken Galatasaraylı taraftarlar, uzun bir aradan sonra Vodafone Arena'daki yerini aldı. Maçın atmosferinin yüksek olmasına karşın maç olaysız tamamlanırken sarı-kırmızılı taraftarların Taksim'den yola çıktığı anda sosyal medyaya düşen bir fotoğraf herkesi korkuttu. Galatasaraylı taraftarlar arasında yürüyen bir sarı-kırmızılı, rastlantı sonucu döner bıçağını bir Ninja gibi sırtına koyarken objektife yakalandı. Fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve bu kişinin bir provokatör olabileceği ifade edildi.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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