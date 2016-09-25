 Hasret bitti – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Hasret bitti

    Hasret bitti

    derbisi için Taksim’de bir araya gelen sarı-kırmızılılar, başkan Özbek öncülüğünde Vodafone Arena’daki yerini aldı ve takımına tam destek verdi.

    G.Saraylı taraftarlar, 5 yıl aradan sonra Beşiktaş deplasmanında takımlarına destek verdi. İl Güvenlik Kurulu'nun deplasman maçlarına taraftar götürme yasağının kaldırmasının ardından derbi maçta bin 900 kişilik yer ayrılan sarı-kırmızılılar, kulüp başkanı Dursun Özbek eşliğinde stada giriş yaptı. Karşılaşmayı Vodafone Arena'da takip edecek sarı-kırmızılılar, öğle saatlerinde Taksim'de toplandı.

    İKİ GRUP HALİNDE YÜRÜDÜLER
    Taraftarlar geniş güvenlik önlemleri arasında iki grup halinde yürüyerek Vodafone Arena'ya götürülürken, ikinci gruba başkan Dursun Özbek de eşlik etti. Özbek, sporda da dostluk ortamına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, taraftarların uzun süredir birlikte maç izleme hasretine son verildiğini söyledi. Stadın misafir tribünü girişinden içeri alınan sarı-kırmızılı taraftarlar, sorunsuz bir şekilde kendilerine ayrılan tribüne geçerken, takımlarına tam destek verdiler ve özellikle Beşiktaş'ın 2-0 geride olduğu dakikalarda seslerini duyurmayı başardılar.



    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:13
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