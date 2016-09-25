Hasret bitti
Beşiktaş derbisi için Taksim’de bir araya gelen sarı-kırmızılılar, başkan Özbek öncülüğünde Vodafone Arena’daki yerini aldı ve takımına tam destek verdi.
İKİ GRUP HALİNDE YÜRÜDÜLER
Taraftarlar geniş güvenlik önlemleri arasında iki grup halinde yürüyerek Vodafone Arena'ya götürülürken, ikinci gruba başkan Dursun Özbek de eşlik etti. Özbek, sporda da dostluk ortamına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, taraftarların uzun süredir birlikte maç izleme hasretine son verildiğini söyledi. Stadın misafir tribünü girişinden içeri alınan sarı-kırmızılı taraftarlar, sorunsuz bir şekilde kendilerine ayrılan tribüne geçerken, takımlarına tam destek verdiler ve özellikle Beşiktaş'ın 2-0 geride olduğu dakikalarda seslerini duyurmayı başardılar.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:13
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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