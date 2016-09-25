 G.Saray Yönetiminden çıkarma – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    G.Saray Yönetiminden çıkarma

    G.Saray Yönetiminden çıkarma
    Yönetim Kurulu, derbisi için Vodafone Arena'ya adeta çıkarma yaptı. Başkan Dursun Özbek, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır ve Alper Narman'la birlikte maçı izlemeye gitti. Yönetim kurulundan çok sayıda üye de yine stada gelerek derbiyi takip etti.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:03
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