 "Gösterdikleri misafirperverlik..." – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    "Gösterdikleri misafirperverlik..."

    "Gösterdikleri misafirperverlik..."

    Kulübünden yapılan açıklamada, Toto Süper Lig'de ile yaptıkları derbi karşılaşmasının, ülkenin ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik atmosferine katkı sağladığı bildirildi.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce bir - derbisiyle başlayan deplasman yasağının yine bu iki takım arasında oynanan karşılaşmayla sona erdiği belirtilerek, şöyle denildi:

    "Yaşanan birkaç münferit hadise dışında sporun ruhuna, fair play ilkesine ve her iki kulübün köklü geçmişiyle büyük taraftarına yakışır bir şekilde sonuçlanan bu derbinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik atmosferine sağladığı katkıdan dolayı memnunuz. Beşiktaş Kulübü yönetimine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyor, Beşiktaş yönetimini ve taraftarını ligin ikinci yarısında Ali Sami Yen Kompleksi 'da oynanacak maçta aynı samimi duygularla ağırlamak için hazırlanıyoruz."

    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 11:56
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