Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce bir Beşiktaş Galatasaray derbisiyle başlayan deplasman yasağının yine bu iki takım arasında oynanan karşılaşmayla sona erdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Yaşanan birkaç münferit hadise dışında sporun ruhuna, fair play ilkesine ve her iki kulübün köklü geçmişiyle büyük taraftarına yakışır bir şekilde sonuçlanan bu derbinin ülkemizin ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik atmosferine sağladığı katkıdan dolayı memnunuz. Beşiktaş Kulübü yönetimine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyor, Beşiktaş yönetimini ve taraftarını ligin ikinci yarısında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak maçta aynı samimi duygularla ağırlamak için hazırlanıyoruz."