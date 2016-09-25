 ‘Galatasaraylıların gelmesi çok güzel’ – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    ‘Galatasaraylıların gelmesi çok güzel’

    ‘Galatasaraylıların gelmesi çok güzel’
    Direktörü Fatih Terim, derbiyi iki takım taraftarlarının da izlemesinin güzel bir gelişme olduğunu söyledi. Mücadeleyi statta izleyen Terim, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamalarda, Vodafone Arena'nın çok güzel bir stat olduğunu belirtirken, Galatasaraylıların maça gelmesi için "Maçın sonucu bu gece olanlardan çok da önemli değil" dedi.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:10
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