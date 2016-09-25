 Derdiyok, herkesi uyutup golü attı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Derdiyok, herkesi uyutup golü attı

    Derdiyok, herkesi uyutup golü attı
    'ın usta forveti Eren Derdiyok, Vodafone Arena'da da klasını konuşturdu. Attığı golde bütün defansını uyuttu. Yasin'in kafasından Caner Erkin'e çarpıp direkten dönen top bir anda boşta kalırken, çok arkalardan gelip meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. Eren, ligde 5. karşılaşmasında 5. golünü attı. Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı ekibin filelerini ise son iki sezonda 3 kez havalandırdı.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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