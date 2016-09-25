Chedjou: 2 hatamla batırdım
Galatasaray'ın Kamerunlu oyuncusu Aurelien Chedjou, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından sosyal medya üzerinden taraftarlardan ve arkadaşlarından özür diledi. Gollerde hatası olduğunu belirten Kamerunlu oyuncu, Instagram hesabından "Taraftarlardan özür dilemek için birkaç dakikanızı almak istiyorum. Bugün takım arkadaşlarımın harika oyununu 2 hatamla mahvettim. Çok üzgünüm, önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapacağım. En büyük Cimbom" paylaşımını yaptı.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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