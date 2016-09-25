Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde serbest ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Daha sonra gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapılırken, ana bölümde hücum kombinasyonları ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümleri ise dar alanda üçe üç jokerli çift kale maç yapıldı.
Galatasaray, Anltayaspor maçı hazırlıklarına Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Galatasaray, Anltayaspor maçı hazırlıklarına Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 25 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:01
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