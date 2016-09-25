 Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 25 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    maçı hazırlıkları başladı

    Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

    , Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynacağı maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde serbest ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Daha sonra gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapılırken, ana bölümde hücum kombinasyonları ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümleri ise dar alanda üçe üç jokerli çift kale maç yapıldı.

    , Anltayaspor maçı hazırlıklarına Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
    1. 25 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:01
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