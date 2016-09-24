Riekerink bir puana üzüldü

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Riekerink, ilk yarıda iyi oynadıklarını ve sonuca gittiklerini ancak ikinci yarıda Beşiktaş'ın sistem değişikliğine giderek kendilerini zor durumda bıraktığını aktardı.

Maçta iki takımın da galip gelebileceğini anlatan Hollandalı teknik adam, şöyle konuştu:

"İlk yarıda iyiydik. En iyi performansımız değildi ama maçı kontrol eden, pozisyonlara giren, hızlı hücumlar geliştiren taraftık. İlk gol bir korner organizasyonuydu ve antrenmanlarda bunu çalışıyorduk. İkinci golümüz Bruma'nın bireysel yeteneğiyle geldi ancak o bölgelerde boşluk bulabileceğimizi daha öncesinde konuşmuştuk. Devre arası oyuncularıma, dikkatli olmamız gerektiğini ve böyle zorlu maçlarda her şeyin gerçekleşebileceğini söylemiştim. İkinci yarıda Beşiktaş, oyuncu değişiklikleriyle çift forvete döndü ve farklı bir oyun sistemiyle oynadı. Baskıları da arttı. Sonrasında 2 gol buldular. Skor eşitlendikten sonra tek forvete döndüler ve biz tekrar ağırlığımızı koymaya başladık. Maçı kaybedebilirdik de kazanabilirdik de."

Müsabakanın son dakikasında Josue ile yakaladıkları pozisyona dikkati çeken Riekerink, "O pozisyonu değerlendirebilseydik, maçı döndürebilir ve sahadan 3 puanla ayrılabilirdik. Şu andaki hissiyatımı sorarsanız, tabii ki üzgünüm." ifadelerini kullandı.



"SKORU KORUMA İSTEĞİ OLABİLİR"

Riekerink, sarı-kırmızılı takımın ikinci yarıda geri çekilmesini, skoru koruma isteğine bağladı.

İkinci yarıya 2-0 önde başladıklarını hatırlatan Hollandalı çalıştırıcı, "Futbolcularda skoru koruma hissi ve bundan dolayı bir geri çekilme olabilir. Bence başka goller de atabilirdik ama sanırım skoru koruma psikolojisine girildi. Ayrıca Talisca'nın oyuna girişi de bizi ister istemez defans oynamaya itti. Tolga defansif anlamda daha geriye çekildi." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı oyuncuların oyunu yavaşlatma çabalarının tribünlerden tepki aldığı yönündeki soru üzerine Riekerink, "Bu hiçbir zaman bizim stratejimiz olmadı. Bir maç oynuyorsanız ve galip gelecekseniz, işinizi sportif açıdan da iyi yapmanız lazım. O durum tamamen bireysel seçimdir. Bizim sportif olarak fair play anlamında doğru şekilde galip gelmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.

Maç sonunda kendisine, "tebrikler" mi yoksa "geçmiş olsun" denmesini mi tercih edeceğinin sorulması sonrası Riekerink, "Sanırım 'geçmiş olsun'u tercih ederim. İlk yarı 2-0 öndeydik ve sonra 2-2 oldu. Son dakikadaki pozisyonu değerlendirsek 3-2 galip de gelebilirdi. Tercihim, 'geçmiş olsun' denmesinden yana. Ancak, sonuçta Beşiktaş deplasmanı ve 1 puan aldık. Yarın duygularım değişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Riekerink, "Sakatlarımız döndüğünde rekabet daha da artacaktır. Şu ana kadar da iyi bir sezon geçiriyoruz." şeklinde görüş belirtti.



OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU

Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'ın ilk golü öncesi oyuncu değişikliğinin Sneijder'in müdahalesiyle yapılmadığı yönündeki bir soru üzerine, böyle bir şeyin gerçekleşmediğini dile getirdi.

Soru üzerine, "Bu kararın Sneijder'le ilgisi yok." diyen Riekerink, "Neden Sneijder'in müdahale ettiğini söylediniz? Böyle bir şey yok. Tamamen benim verdiğim bir karar. Orada korner atılacaktı ve bir organizasyon yapacaksınız. Organizasyonu bilen oyuncuyu çıkarıp, yerine yeni birini sokarsanız, sıkıntı olabilirdi. O yüzden değişikliği beklettim. Zaten gol de o pozisyonda değil, sonrasında geldi." diyerek sözlerini tamamladı.