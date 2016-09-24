Nazifoğlu'ndan olay yorum
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, “Beşiktaş ikinci yarıda güzel oynadı. Mağlup da olabilirdik. Maçın hakkı beraberlikti. Biz buraya gelmeden evvel beraberliğe razı olurduk. 2-0’dan sonra beraberliğe üzüldük” dedi.
"Gelmeden önce beraberliğe razı olurduk"
İlk yarının kendilerinin hakimiyetlerinde geçtiğini belirten Nazifoğlu, "İki yarı skoru korumak için takım geriye çekildi. Beşiktaş ikinci yarıda güzel oynadı. Mağlup da olabilirdik. Maçın hakkı beraberlikti. Biz buraya gelmeden evvel beraberliğe razı olurduk. 2-0'dan sonra beraberliğe üzüldük" şeklinde konuştu.
"Seyirci Beşiktaş'ı itti"
Vodafone Arena'daki siyah-beyazlı seyircilerin takımını iyi desteklediğini söyleyen Levebt Nazifoğlu, "Seyirci Beşiktaş'ı itti. Beşiktaş seyircisini tebrik ediyorum. İyi görev yaptılar. Beşiktaş pes etmedi, iyi direnç gösterdi" dedi.
"Eren Avrupa'nın ve Türkiye'nin sayılı forvetlerinden"
Eren'in Türkiye'nin ve Avrupa'nın sayılı forvetlerinden olduğunu belirten Nazifoğlu, "Her maçta görevini yapıyor. Skora gidiyor" dedi.
Maç öncesi ve maç sonu düşüncelerin farklı olduğunu vurgulayan Nazifoğlu, "Maç öncesi ben de beraberliği isteyebilirdim ama bugün İnönü Stadı'nda dünyanın her takımı için 1 puandır" ifadelerini kullandı.
- 24 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:55
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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