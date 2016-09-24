 Nazifoğlu'ndan olay yorum – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Nazifoğlu'ndan olay yorum

    Nazifoğlu'ndan olay yorum

    Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, “ ikinci yarıda güzel oynadı. Mağlup da olabilirdik. Maçın hakkı beraberlikti. Biz buraya gelmeden evvel beraberliğe razı olurduk. 2-0’dan sonra beraberliğe üzüldük” dedi.

    Toto Süper Lig'in 5. haftasında , deplasmanda oynadığı ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    "Gelmeden önce beraberliğe razı olurduk"
    İlk yarının kendilerinin hakimiyetlerinde geçtiğini belirten Nazifoğlu, "İki yarı skoru korumak için takım geriye çekildi. Beşiktaş ikinci yarıda güzel oynadı. Mağlup da olabilirdik. Maçın hakkı beraberlikti. Biz buraya gelmeden evvel beraberliğe razı olurduk. 2-0'dan sonra beraberliğe üzüldük" şeklinde konuştu.

    "Seyirci Beşiktaş'ı itti"
    Vodafone Arena'daki siyah-beyazlı seyircilerin takımını iyi desteklediğini söyleyen Levebt Nazifoğlu, "Seyirci Beşiktaş'ı itti. Beşiktaş seyircisini tebrik ediyorum. İyi görev yaptılar. Beşiktaş pes etmedi, iyi direnç gösterdi" dedi.

    "Eren Avrupa'nın ve Türkiye'nin sayılı forvetlerinden"
    Eren'in 'nin ve Avrupa'nın sayılı forvetlerinden olduğunu belirten Nazifoğlu, "Her maçta görevini yapıyor. Skora gidiyor" dedi.
    Maç öncesi ve maç sonu düşüncelerin farklı olduğunu vurgulayan Nazifoğlu, "Maç öncesi ben de beraberliği isteyebilirdim ama bugün İnönü Stadı'nda dünyanın her takımı için 1 puandır" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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