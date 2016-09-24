 G.Saray hasreti bitiremedi – Fotomaç – 24 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray hasreti bitiremedi

    G.Saray hasreti bitiremedi

    , karşısında ligdeki derbi galibiyeti hasretini 489 gün sonra yine dindiremedi.

    Geride kalan sezon ve 'ye karşı oynadığı 4 derbide 2 beraberlik ile 2 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayrılamazken, yine bir derbiden 3 puan çıkaramadı.

    , son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonu 33. haftasında, yine Beşiktaş'a karşı 24 Mayıs 2015 tarihinde oynanan maçta, 'da 2-0'lık sonuçla almıştı.

    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray hasreti bitiremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle