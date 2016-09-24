G.Saray hasreti bitiremedi

Geride kalan sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 derbide 2 beraberlik ile 2 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayrılamazken, yine bir derbiden 3 puan çıkaramadı.

Galatasaray, son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonu 33. haftasında, yine Beşiktaş'a karşı 24 Mayıs 2015 tarihinde oynanan maçta, Türk Telekom Arena'da 2-0'lık sonuçla almıştı.