 Eren Derdiyok 5 gole ulaştı – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Eren Derdiyok 5 gole ulaştı

    Eren Derdiyok 5 gole ulaştı

    karşısında 'ı 1-0 öne geçiren isim olan Eren Derdiyok, gollerine devam etti.

    Bu sezon çıktığı 5 maç sonunda rakip fileleri 5 kez havalandıran Eren, sarı-kırmızılı ekibin en önemli gol silahı olmayı başardı. , Eren'in gol attığı tüm maçları kazandı.

    Eren, ilk hafta Kardemir 'u 1-0 yendikleri maçın tek golüne imza atarken, 3-1 kazanılan müsabakasında da rakip ağları 1 kez havalandırmıştı. Üçüncü haftada 1-1 beraberlikle tamamlanan müsabakasını boş geçen başarılı futbolcu, dördüncü haftada ise 2-0 galip tamamlanan Çaykur Rizespor maçının gollerine adını yazdırmıştı.

    Sarı-kırmızılı futbolcu, Vodafone Arena'da yapılan ilk derbi karşılaşmasının ilk golüne de imza atmış oldu.

    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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