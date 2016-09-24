Eren Derdiyok 5 gole ulaştı

Bu sezon çıktığı 5 maç sonunda rakip fileleri 5 kez havalandıran Eren, sarı-kırmızılı ekibin en önemli gol silahı olmayı başardı. Galatasaray, Eren'in gol attığı tüm maçları kazandı.

Eren, ilk hafta Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendikleri maçın tek golüne imza atarken, 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor müsabakasında da rakip ağları 1 kez havalandırmıştı. Üçüncü haftada 1-1 beraberlikle tamamlanan Kayserispor müsabakasını boş geçen başarılı futbolcu, dördüncü haftada ise 2-0 galip tamamlanan Çaykur Rizespor maçının gollerine adını yazdırmıştı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Vodafone Arena'da yapılan ilk derbi karşılaşmasının ilk golüne de imza atmış oldu.