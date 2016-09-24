Chedjou özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Aurelien Chedjou, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldıkları maçta takımının yediği gollerde hatası olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

Sarı-kırmızılıların Kamerunlu stoperi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Takım arkadaşlarımın mükemmel işini yaptığım 2 hatayla mahvettim. Çok özür dilerim. Gelecek maçlarda daha iyi olacağım. En büyük Cimbom.'' ifadelerini kullandı.