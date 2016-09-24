 Chedjou özür diledi – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    özür diledi

    Chedjou özür diledi

    'ın savunma oyuncusu Aurelien , derbisi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

    Galatasaraylı futbolcu Aurelien , Toto Süper Lig'de 'la 2-2 berabere kaldıkları maçta takımının yediği gollerde hatası olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi.

    Sarı-kırmızılıların Kamerunlu stoperi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Taraftarlardan özür dilemek istiyorum. Takım arkadaşlarımın mükemmel işini yaptığım 2 hatayla mahvettim. Çok özür dilerim. Gelecek maçlarda daha iyi olacağım. En büyük Cimbom.'' ifadelerini kullandı.

    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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