 Cavanda ilk sınavını verdi – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Cavanda ilk sınavını verdi

    Cavanda ilk sınavını verdi

    Cavanda ilk resmi maçına çıktı

    'ın yeni transferlerinden Luis Cavanda, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına karşısında çıktı.

    Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon süre alamayan Cavanda, Beşiktaş derbisinin 78. dakikasında Sabri Sarıoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu

    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:34
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