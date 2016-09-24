Cavanda ilk sınavını verdi

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Luis Cavanda, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına Beşiktaş karşısında çıktı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon süre alamayan Cavanda, Beşiktaş derbisinin 78. dakikasında Sabri Sarıoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu