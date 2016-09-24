Bruma: Beraberliği hak etmedik

Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sarı-kırmızılı futbolcu Bruma, "Oyunun genelinde berabere kalmayı hak etmeyen bir Galatasaray vardı. Şu anda üzülecek halimiz yok, kafayı kaldırıp bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Öndeydik ve ama maç berabere bitti. Futbolda bu tip şeyler olabilir. Ders çıkarmamız ve önümüze bakmamız gerekiyor" diye konuştu.