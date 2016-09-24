 Bruma: Beraberliği hak etmedik – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    : Beraberliği hak etmedik

    Bruma: Beraberliği hak etmedik

    GALATASARAYLI futbolcu , beraberliği hak etmediklerini söyledi.

    ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sarı-kırmızılı futbolcu , "Oyunun genelinde berabere kalmayı hak etmeyen bir vardı. Şu anda üzülecek halimiz yok, kafayı kaldırıp bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Öndeydik ve ama maç berabere bitti. Futbolda bu tip şeyler olabilir. Ders çıkarmamız ve önümüze bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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