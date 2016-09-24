 Albayrak maçı zor izledi – Fotomaç – 24 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Albayrak maçı zor izledi

    Albayrak maçı zor izledi

    Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak, 2-2’lik maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Son dakikalarda kalbim gitti geldi. Muhteşem bir maç oldu” dedi.

    Toto Süper Lig'in 5. haftasında , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası eski Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son dakikalarda çok heyecanlandığını belirten Albayrak, "Son dakikalarda kalbim gitti geldi. Muhteşem bir maç oldu. Muhteşem bir taraftar vardı. Beşiktaş taraftarlarını da tebrik ediyorum, yöneticilerini de tebrik ediyorum. Çok iyi karşıladılar bizi. Taraftarlarla beraber geldik. bunlara layık" dedi.

    "Yanımdaki adamı iyi darp ettim"
    İlk yarı müthiş oynadıklarını ancak ikinci devre Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını söyleyen Albayrak, "İki takım da kazanabilirdi. Müthiş bir performansı var Galatasaray'ın. Tebrik ediyorum. Josue pozisyonunda yanımdaki adamı iyi darp ettim. Allah'tan o da Galatasaraylı idi" açıklamasında bulundu.
    1. 24 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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