Galatasaray Odeabank'tan farklı başlangıç: 46-72
TÜRKİYE Basketbol İkinci Lig (A) Grubu'nda mücadele edecek olan Antalyaspor, ilk hazırlık maçında Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekibi ve THY Avrupa Ligi temsilcisi Galatasaray Odeabank'a 46-72 yenildi.
Antalyaspor- Galatasaray Odeabank karşılaşması yeni yapılan 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynandı. Karşılamaya ilgi beklenenden az oldu. Girişlerin ücretsiz olduğu maçı yaklaşık 2 bin basketbolsever izledi. Karşılaşmaya ev sahibi takım hızlı başladı. Antalyaspor Ömer, Barış, Bora ve Fırat ile sayı üretirken, Galatasaray'da Dentmon periyodun en üretken ismi oldu. İlk periyodun bitimine 1 dakika 55 saniye kala sarı kırmızılı takım skora 13-13 eşitliği getirirken, bitime 45 saniye kala ise Pleiss'in isabetli atışı ile ilk kez 15-13 öne geçti.
Galatasaray kalan sürede üstünlüğünü sürdürdü ve ilk periyodu 14-17 önde kapadı. İkinci periyotta konuk takım Galatasaray'ın üstünlüğü devam etti. Chilb, Smith ile rakibi ile arasındaki farkı açan Galatasaray, devre arasına 24-36 önde girdi. Antalyaspor'da ikinci periyotta Fırat, Bora ve Yiğit sayı üreten isimler oldu. Galatasaray üçüncü periyodu 33-52 önde geçerken, son çeyrekte aradaki fark iyice açıldı. Karşılaşmayı Galatasaray 26 sayı farkla 46-72 kazanırken, konuk takımda Smith (10), Pleiss (11), Dentmon (12) ve Göksenin (10) en skorer isimler oldu. Antalyaspor'da ise Fırat (10), Ömer (8), Barış (6), Yiğit (6), Burak (6) skora en fazla katkı koyan isimler oldu.
- 23 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:12
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
Galatasaray Odeabank'tan farklı başlangıç: 46-72 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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