Galatasaray Odeabank'tan farklı başlangıç: 46-72

Antalyaspor- Galatasaray Odeabank karşılaşması yeni yapılan 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynandı. Karşılamaya ilgi beklenenden az oldu. Girişlerin ücretsiz olduğu maçı yaklaşık 2 bin basketbolsever izledi. Karşılaşmaya ev sahibi takım hızlı başladı. Antalyaspor Ömer, Barış, Bora ve Fırat ile sayı üretirken, Galatasaray'da Dentmon periyodun en üretken ismi oldu. İlk periyodun bitimine 1 dakika 55 saniye kala sarı kırmızılı takım skora 13-13 eşitliği getirirken, bitime 45 saniye kala ise Pleiss'in isabetli atışı ile ilk kez 15-13 öne geçti.



Galatasaray kalan sürede üstünlüğünü sürdürdü ve ilk periyodu 14-17 önde kapadı. İkinci periyotta konuk takım Galatasaray'ın üstünlüğü devam etti. Chilb, Smith ile rakibi ile arasındaki farkı açan Galatasaray, devre arasına 24-36 önde girdi. Antalyaspor'da ikinci periyotta Fırat, Bora ve Yiğit sayı üreten isimler oldu. Galatasaray üçüncü periyodu 33-52 önde geçerken, son çeyrekte aradaki fark iyice açıldı. Karşılaşmayı Galatasaray 26 sayı farkla 46-72 kazanırken, konuk takımda Smith (10), Pleiss (11), Dentmon (12) ve Göksenin (10) en skorer isimler oldu. Antalyaspor'da ise Fırat (10), Ömer (8), Barış (6), Yiğit (6), Burak (6) skora en fazla katkı koyan isimler oldu.