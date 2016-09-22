 Sürpriz yapacak – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Sürpriz yapacak

    Sürpriz yapacak
    'a karşı oynanan Süper Kupa karşılaşmasında sakatlanan Lukas Podolski yine bir Beşiktaş maçıyla sahalara dönüyor. Almanya'da tedavisini tamamlayan Alman yıldızın, bugün Florya'da takıma katılması bekleniyor. Son kontrolleri yapılacak olan Podolski, Sağlık Kurulu da onay verirse Beşiktaş derbisinde kadrodaki yerini alacak.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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