Sabri Derdiyok!

Dünkü idman maçında Sabri Sarıoğlu, Bruma'nın sağdan kavisli ortasını Eren Derdiyok'a benzer bir çeviklikte röveşata ile ağlara gönderdi. Eray çaresiz kalırken teknik heyet ve oyuncular bu muhteşem vuruşu alkışlarla kutladı. Sabri'yi tebrik etti.



