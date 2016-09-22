 Sabri Derdiyok! – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Sabri Derdiyok!

    Sabri Derdiyok!
    Dünkü idman maçında Sabri Sarıoğlu, Bruma'nın sağdan kavisli ortasını Eren Derdiyok'a benzer bir çeviklikte röveşata ile ağlara gönderdi. Eray çaresiz kalırken teknik heyet ve oyuncular bu muhteşem vuruşu alkışlarla kutladı. Sabri'yi tebrik etti.

    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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