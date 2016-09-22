 Riekerink Florya'ya kapandı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Florya'ya kapandı

    Riekerink Florya'ya kapandı

    'ın hocası Jan Olde derbisi için yoğun mesai harcıyor.

    Rizespor maçı sonrası oyuncularına 1 gün izin veren Hollandalı teknik adam, yardımcılarıyla birlikte Florya'ya kapandı ve 'ın son maçlarını izledi. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon en kuvvetli yeri olan orta sahasına bu yıl kanatların da eklendiğini yardımcılarıyla analiz etti. Hollandalı teknik adam, rakiplerini özellikle bu bölgede durdurmak istediğini anlattı.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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