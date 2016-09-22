 Mikrofon gerginliği – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Mikrofon gerginliği

    Mikrofon gerginliği

    Divanda özür tartışması...

    Tayfun Akçay, Ada konusunda eski başkanlar ve Mehmet Helvacı'nın işletmeciye gerekli yaptırımları uygulamadığını ileri sürdü. Ardından söz alan Helvacı özür dilememesi halinde Akçay'a dava açacağını söyledi. İkili bir kez daha kürsüye çıkarken İrfan Aktar'ın, Akçay'a, "Size bir daha söz vermeyeceğim" diyerek mikrofonun sesini kısması gerginliğe yol açtı.

    SPORTİF AŞ HAYLAZ ÇOCUK
    Divan'da söz alan Prof. Ahmet Özdoğan, futbolun bağlı olduğu Sportif AŞ'yi eleştirdi. Özdoğan, "Bir tane haylaz çocuğumuz var; adı Sportif A.Ş. Bu haylaz çocuk zarar ederken biz bununla ilgili bir şey konuşmuyoruz. Şirket doğru muhasebe politikaları uygulamış olsaydı, mali destek vermemize gerek kalmayacaktı" dedi.

    ERÇETİN YÖNETİMDE
    Yönetim Kurulu, 5 kişilik İletişim Komitesi oluştururken komiteye sanatçı Candan Erçetin de dahil edildi. Başkanlığını Galatasaray yöneticisi Tarık Taşar'ın yaptığı komitede idareciler Cengiz Özyalçın, Ural Aküzüm, Ali Yüce ve Alper Narman yer alıyor. Candan Erçetin, müzeden sorumlu komite üyesi olarak görev yapacak.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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