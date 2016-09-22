Kurtuluş günü 22 Ekim
G.Saray’ın en büyük sıkıntısının banka borçları olduğunu ifade eden Başkan, “Ali Sami Yen Bey’den sonraki en önemli genel kuruluna hazırlanıyoruz. 22 Ekim’de mali bağımsızlık için adım atacağız” dedi
330 MİLYON DOLAR GELECEK
G.saray'ın mali bağımsızlığını sağlamak zorunda olduğunu anlatan sarı-kırmızılı başkan şöyle konuştu: "Her sene 120 milyon TL faiz ödeyerek, kulübü taşıyamazsınız. Yapılması gereken, elindeki potansiyel değerlerini kullanmak suretiyle mali bağımsızlığına kavuşması, bu faiz yükünden kurtulması gerekmektedir. Riva'da 170 bin m2 inşaat alanımız varken, 330-340 bin m2 seviyesine çıkartmaya çalışıyorum. Kulübe getirecek olan geliri ise 330 milyon dolar seviyesine çıkarmaya çalışıyorum.
SADECE BORÇLARDA KULLAN ILACAK
Ön çalışmalar ve ön protokolleri yaptık. Bu paranın yüzde 100'ü mali durumu düzeltmek amacıyla, borçların kapanmasında kullanılacak. Bankalara 230 milyon dolar borcumuz var. Her sene 40 milyon, 40 milyon artıyor. Genel kurul tarihi bir karar verecek. Galatasaray'ın bu borç sarmalından bu mali serbestliğini, disiplinini yakalaması açısından çok önemli bir karar verecek."
Savaş ÇORLU
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:27
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
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