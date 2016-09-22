 Kurtuluş günü 22 Ekim – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Kurtuluş günü 22 Ekim

    Kurtuluş günü 22 Ekim

    G.Saray’ın en büyük sıkıntısının banka borçları olduğunu ifade eden Başkan, “Ali Sami Yen Bey’den sonraki en önemli genel kuruluna hazırlanıyoruz. 22 Ekim’de mali bağımsızlık için adım atacağız” dedi

    Başkanı Dursun Özbek, 22 Ekim'de yapılması planlanan genel kurulun kulüp tarihinin en önemli toplantısı olacağını ifade ederek bu genel kurulda Riva ve Florya arazilerindeki projelerin görüşüleceğini belirtti. Dünkü Divan Kurulu Toplantısı'na konuşan ve Galatasaray'ın Ali Sami Yen Bey'den sonraki en önemli genel kuruluna hazırlandığını anlatan Özbek, "Büyük bir ihtimalle 22 Ekim'de Galatasaray'ın mali bağımsızlığının hazırlığı olacak bir genel kurula hazırlanıyoruz. Bunun içinde iki tane proje var. Birisi Riva, birisi Florya" dedi.

    330 MİLYON DOLAR GELECEK
    G.saray'ın mali bağımsızlığını sağlamak zorunda olduğunu anlatan sarı-kırmızılı başkan şöyle konuştu: "Her sene 120 milyon TL faiz ödeyerek, kulübü taşıyamazsınız. Yapılması gereken, elindeki potansiyel değerlerini kullanmak suretiyle mali bağımsızlığına kavuşması, bu faiz yükünden kurtulması gerekmektedir. Riva'da 170 bin m2 inşaat alanımız varken, 330-340 bin m2 seviyesine çıkartmaya çalışıyorum. Kulübe getirecek olan geliri ise 330 milyon dolar seviyesine çıkarmaya çalışıyorum.

    SADECE BORÇLARDA KULLAN ILACAK
    Ön çalışmalar ve ön protokolleri yaptık. Bu paranın yüzde 100'ü mali durumu düzeltmek amacıyla, borçların kapanmasında kullanılacak. Bankalara 230 milyon dolar borcumuz var. Her sene 40 milyon, 40 milyon artıyor. Genel kurul tarihi bir karar verecek. Galatasaray'ın bu borç sarmalından bu mali serbestliğini, disiplinini yakalaması açısından çok önemli bir karar verecek."

    Savaş ÇORLU
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:27
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