Kurtuluş günü 22 Ekim

Başkanı, 22 Ekim'de yapılması planlanan genel kurulun kulüp tarihinin en önemli toplantısı olacağını ifade ederek bu genel kuruldaarazilerindeki projelerin görüşüleceğini belirtti. Dünkü Divan Kurulu Toplantısı'na konuşan ve Galatasaray'ınsonraki en önemli genel kuruluna hazırlandığını anlatan Özbek, "Büyük bir ihtimalle 22 Ekim'de Galatasaray'ınhazırlığı olacak bir genel kurula hazırlanıyoruz. Bunun içinde iki tane proje var. Birisi Riva, birisi Florya" dedi.G.saray'ın mali bağımsızlığını sağlamak zorunda olduğunu anlatan sarı-kırmızılı başkan şöyle konuştu: "Her seneödeyerek, kulübü taşıyamazsınız. Yapılması gereken, elindeki potansiyel değerlerini kullanmak suretiyle mali bağımsızlığına kavuşması, bu faiz yükünden kurtulması gerekmektedir.170 bin m2 inşaat alanımız varken, 330-340 bin m2 seviyesine çıkartmaya çalışıyorum. Kulübe getirecek olan geliri iseseviyesine çıkarmaya çalışıyorum.Ön çalışmalar ve ön protokolleri yaptık. Bu paranın yüzde 100'ü mali durumu düzeltmek amacıyla, borçların kapanmasında kullanılacak. Bankalaraborcumuz var. Her sene 40 milyon, 40 milyon artıyor. Genel kurul tarihi bir karar verecek. Galatasaray'ın bu borç sarmalından bu mali serbestliğini, disiplinini yakalaması açısından çok önemli bir karar verecek."