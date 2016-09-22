 FETÖ'cüler kovuldu! – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    FETÖ'cüler kovuldu!

    FETÖ'cüler kovuldu!

    , , İsmail Demiriz, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, yüz kızartıcı suç nedeniyle G.Saray’dan ihraç edildi

    FETÖCÜ beş kulüp üyesi (eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput) kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve bu 5 ismin adreslerine savunmaları için tebligat gönderilmişti.

    YÜZ KIZARTICI SUÇTAN...
    Dün toplanan Galatasaray Disiplin Kurulu, yüz kızartıcı suç işlediğine ve hüküm aldığına dikkat ettikleri bu isimlerin kulüpten ihracı yönünde karar verdi. Artık top 27 Eylül Salı günü toplanacak olan yönetim kurulunda... Yönetimin Disiplin Kurulu'nun kararına onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece FETÖ'cü Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput'un Galatasaray'la ilişkisi tamamen kesilecek. Camia da bu kararı olumlu karşıladı.

    İSMAİL DEMİRİZ İÇİN YAKALAMA KARARI
    G.Saray'ın eski futbolcularından İsmail Demiriz geçtiğimiz haftalarda 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Soruşturma savcısının, Demiriz'in serbest kalmasına yaptığı itiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimi Necmettin Kafalı, Demiriz hakkında yakalama kararı çıkarttı.

    SABAH
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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