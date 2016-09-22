FETÖ'cüler kovuldu!
Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, yüz kızartıcı suç nedeniyle G.Saray’dan ihraç edildi
YÜZ KIZARTICI SUÇTAN...
Dün toplanan Galatasaray Disiplin Kurulu, yüz kızartıcı suç işlediğine ve hüküm aldığına dikkat ettikleri bu isimlerin kulüpten ihracı yönünde karar verdi. Artık top 27 Eylül Salı günü toplanacak olan yönetim kurulunda... Yönetimin Disiplin Kurulu'nun kararına onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece FETÖ'cü Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz, Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput'un Galatasaray'la ilişkisi tamamen kesilecek. Camia da bu kararı olumlu karşıladı.
İSMAİL DEMİRİZ İÇİN YAKALAMA KARARI
G.Saray'ın eski futbolcularından İsmail Demiriz geçtiğimiz haftalarda 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Soruşturma savcısının, Demiriz'in serbest kalmasına yaptığı itiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimi Necmettin Kafalı, Demiriz hakkında yakalama kararı çıkarttı.
SABAH
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
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