 Ezeli rekabet eSpor’a kaydı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Ezeli rekabet eSpor’a kaydı

    Ezeli rekabet eSpor’a kaydı

    'yi eSpor heyecanı sardı.

    'ın League Of Legends camiasına adım atmasından sonra 'nin de eSpor şubesi açacağı kesinleşmişti. Hem 3 büyükler rekabetinden geri kalmamak, hem de hızlı bir şekilde kartopu gibi büyüyen eSpor camiasında bir yer edinmek amacıyla Galatasaray'ın da League Of Legends takımı kurmaya hazırlandığı bildirildi.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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