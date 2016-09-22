 Eylem planı hazır – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Eylem planı hazır

    Eylem planı hazır

    , 'ın artı ve eksilerini alt alta yazarken buna karşı eylem planını da hazırladı.

    Hollandalı teknik adam siyah-beyazlıların orta sahada uyguladığı şok prese aynı şekilde cevap verebilmek için orta sahayı dinamik şekilde kurgulamayı planlıyor. Bu yüzden Selçuk İnan'la başlayacak olsa da De Jong'u da derbiye hazırlıyor. siyah-beyazlıların gol silahlarını kaleden uzak tutmak içinse ofsayt taktiği üzerinde durdu. Talisca'nın şutları konusunda ise defans hattını uyardı.

    AYNI SİSTEMLE YOLA DEVAM
    Riekerink, karşısında sisteminden ödün vermeyecek. Hollandalı, cumartesi akşamı oynanacak maçta yine Bruma-Eren-Yasin üçlüsünü görevlendirecek. Orta saha ve savunmada kurgusunda da değişikliğe gitmeyecek. Orta sahada da Selçuk-Tolga ve Sneijder'den vazgeçmeyecek.

    MUSLERA'YI TERCİH ETTİ
    , Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bu sabah saat 10.30'da gerçekleştireceği idmanla devam edecek. Antrenman sonrası ise haftalık basın toplantısı gerçekleştirilecek. Riekerink'in 13.00'te basının karşısına kaptan Selçuk ile çıkması bekleniyordu ama dikkatlerin dağılmaması için Muslera'nın soruları yanıtlamasına karar verildi.
    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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