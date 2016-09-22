Deplasman yasağı kalktı

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbilerde deplasman yasağını kaldırarak, konuk takım taraftarlarının stada alınmasına karar verdi.



Spor Toto Süper Lig'de 24 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu deplasman yasağını görüşmek üzere toplandı. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Metin Doğan'ın katıldığı toplantıda "3 büyükler" arasında yaklaşık 5 yıldır süren deplasman yasağının kaldırılması kararı çıktı.



Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Özköse, deplasman yasağının kalktığını vurgulayarak, "İl Spor Güvenlik Kurulunun kulüplerimizle aldığı karar neticesinde bundan sonra İstanbul kulüpleri birbirleriyle yaptığı maçlara taraftar götürecek. Yasak kalkmıştır. Futbolumuz için hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray'ı en iyi şekilde misafir edeceğiz. Bu kararın futbolumuza katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.



Özköse, Beşiktaş ve Bursaspor arasındaki deplasmana taraftar götürme yasağının ise daha sonra gözden geçirileceğini belirtti.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Narman ise yasağın kalkmasından dolayı memnuniyet duyduklarını anlatarak, "İnşallah bir daha böyle yasak olmaz. Beşiktaş'ın stadında dostça görüntüler olacak. Hiçbir sevimsiz olay olmayacak. Bir daha bu yasağa yol açacak sıkıntılar yaşamayacağız. Ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğu dönemde bu adımı attık. Taraftarlarımız da bu şekilde olacaktır. İnşallah bu kararı sezon boyunca götüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe Kulübünü temsil eden yönetim kurulu yedek üyesi Metin Doğan da yasağın kalkmasını olumlu bularak, "Taraftarlarımızın ortak isteğiydi. 15 Temmuz sürecinden sonra ciddi uzlaşma oluştu. Bu ortama kulüpler olarak katkı sağlamak istiyoruz. Beşiktaş-Galatasaray maçı fair-play ortamında geçecektir ve Kadıköy'de oynanacak maçlara da örnek teşkil edecektir. Yöneticiler olarak bizlere de ciddi sorumluklar düşüyor. Doğru demeçler verirsek Türk sporuna ciddi katkılar sunarız. Beşiktaş-Galatasaray derbisi kaliteli geçecektir." diye görüş belirtti.



Doğan, bir soru üzerine Trabzonspor'la yasağın devam ettiğini anlatarak, "Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı bir karar söz konusu. Orada alınmış karar var. Düzeltip düzeltilmeyeceği onların tasarrufu. Onlar bu kararını gözden geçirdikten sonra değerlendirme yapacağız." şeklinde konuştu.

Yasak 5 yıl sonra kalktı

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karardan sonra "3 büyükler" arasındaki deplasman yasağı yaklaşık 5 yıl sonra kalkmış oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 17 Kasım 2011'de aldıkları bir kararla Türkiye Futbol Federasyonuna başvurmuş ve bu takımlar arasında oynanan maçlara deplasman taraftarı götürülmesi yasaklanmıştı.



Bu tarihten sonra 4 kulüp arasında oynanan maçlara deplasman takımı taraftarı gidememişti. Yaklaşık 5 yıl önce 20 Kasım 2011'de Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle başlayan yasak 24 Eylül 2016'da bu iki takım arasında oynanacak karşılaşmayla sona erecek.

Galatasaray Kulübü, deplasman yasağının kalkmasının ardından yaptığı açıklamada derbinin dostça geçmesi, birlik ve beraberliğe katkı sağlaması dileğinde bulundu."Bugün, Emniyet yetkilileri ile Galatasaray ve Beşiktaş yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen İl Güvenlik Kurulu toplantısından, 24 Eylül Cumartesi saat 20:00'de Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarların tribündeki yerlerini alması kararı çıktı.Taraftarımızın derbi biletlerini ne zaman ve nereden alabileceği ile maça gidiş güzergahı hakkındaki detaylı bilgi kısa süre içinde resmi yayın organlarımız tarafından paylaşılacaktır.Derbinin her iki camianın büyüklüğüne yakışacak şekilde dostça geçmesi, ülkemizde oluşan birlik ve beraberlik atmosferine katkı sağlaması en büyük dileğimizdir."