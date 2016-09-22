Deplasman yasağı kalktı
Deplasman yasağı kalktı! Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaş maçına alınacak... Bu kararla birlikte 5 yıldır devam eden deplasman yasağı uygulaması tarihe karışmış oldu.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbilerde deplasman yasağını kaldırarak, konuk takım taraftarlarının stada alınmasına karar verdi.
Spor Toto Süper Lig'de 24 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu deplasman yasağını görüşmek üzere toplandı. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Metin Doğan'ın katıldığı toplantıda "3 büyükler" arasında yaklaşık 5 yıldır süren deplasman yasağının kaldırılması kararı çıktı.
Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Özköse, deplasman yasağının kalktığını vurgulayarak, "İl Spor Güvenlik Kurulunun kulüplerimizle aldığı karar neticesinde bundan sonra İstanbul kulüpleri birbirleriyle yaptığı maçlara taraftar götürecek. Yasak kalkmıştır. Futbolumuz için hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray'ı en iyi şekilde misafir edeceğiz. Bu kararın futbolumuza katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Özköse, Beşiktaş ve Bursaspor arasındaki deplasmana taraftar götürme yasağının ise daha sonra gözden geçirileceğini belirtti.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Narman ise yasağın kalkmasından dolayı memnuniyet duyduklarını anlatarak, "İnşallah bir daha böyle yasak olmaz. Beşiktaş'ın stadında dostça görüntüler olacak. Hiçbir sevimsiz olay olmayacak. Bir daha bu yasağa yol açacak sıkıntılar yaşamayacağız. Ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğu dönemde bu adımı attık. Taraftarlarımız da bu şekilde olacaktır. İnşallah bu kararı sezon boyunca götüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe Kulübünü temsil eden yönetim kurulu yedek üyesi Metin Doğan da yasağın kalkmasını olumlu bularak, "Taraftarlarımızın ortak isteğiydi. 15 Temmuz sürecinden sonra ciddi uzlaşma oluştu. Bu ortama kulüpler olarak katkı sağlamak istiyoruz. Beşiktaş-Galatasaray maçı fair-play ortamında geçecektir ve Kadıköy'de oynanacak maçlara da örnek teşkil edecektir. Yöneticiler olarak bizlere de ciddi sorumluklar düşüyor. Doğru demeçler verirsek Türk sporuna ciddi katkılar sunarız. Beşiktaş-Galatasaray derbisi kaliteli geçecektir." diye görüş belirtti.
Doğan, bir soru üzerine Trabzonspor'la yasağın devam ettiğini anlatarak, "Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı bir karar söz konusu. Orada alınmış karar var. Düzeltip düzeltilmeyeceği onların tasarrufu. Onlar bu kararını gözden geçirdikten sonra değerlendirme yapacağız." şeklinde konuştu.
Yasak 5 yıl sonra kalktı
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karardan sonra "3 büyükler" arasındaki deplasman yasağı yaklaşık 5 yıl sonra kalkmış oldu.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 17 Kasım 2011'de aldıkları bir kararla Türkiye Futbol Federasyonuna başvurmuş ve bu takımlar arasında oynanan maçlara deplasman taraftarı götürülmesi yasaklanmıştı.
Bu tarihten sonra 4 kulüp arasında oynanan maçlara deplasman takımı taraftarı gidememişti. Yaklaşık 5 yıl önce 20 Kasım 2011'de Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle başlayan yasak 24 Eylül 2016'da bu iki takım arasında oynanacak karşılaşmayla sona erecek.
Galatasaray Kulübü, deplasman yasağının kalkmasının ardından yaptığı açıklamada derbinin dostça geçmesi, birlik ve beraberliğe katkı sağlaması dileğinde bulundu.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Bugün, Emniyet yetkilileri ile Galatasaray ve Beşiktaş yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen İl Güvenlik Kurulu toplantısından, 24 Eylül Cumartesi saat 20:00'de Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarların tribündeki yerlerini alması kararı çıktı.
Taraftarımızın derbi biletlerini ne zaman ve nereden alabileceği ile maça gidiş güzergahı hakkındaki detaylı bilgi kısa süre içinde resmi yayın organlarımız tarafından paylaşılacaktır.
Derbinin her iki camianın büyüklüğüne yakışacak şekilde dostça geçmesi, ülkemizde oluşan birlik ve beraberlik atmosferine katkı sağlaması en büyük dileğimizdir."
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:21
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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